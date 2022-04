Yolande d’Aragon dans l’ombre de Jeanne d’Arc Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Salle de l’institut, le jeudi 5 mai à 20:00

**20 h** Salle de l’Institut Proposée par l’association Orléans Jeanne d’Arc, animée par Franck Ferrand, écrivain et animateur audiovisuel français spécialisé en histoire. Comment, à la fin du Moyen Âge, la main invisible d’une femme aura influencé l’histoire du royaume de France, quand celui-ci était menacé.

Conférence dans le cadre des fêtes de Jeanne d’Arc Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans Loiret

2022-05-05T20:00:00 2022-05-05T21:30:00

