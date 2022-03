Yokai Marseille 8e Arrondissement, 13 avril 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Yokai Théâtre l’Archange 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement

2022-04-13 – 2022-04-13 Théâtre l’Archange 36 rue Negresko

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement

8 10 Laissez-vous emporter par le Tezuma, l’art traditionnel magique Japonais.



Apparu à l’époque Edo (année 1600), la magie traditionnelle japonaise met l’accent sur la forme. La magie se doit d’être “belle”. Le mot Tezuma signifie d’ailleurs “embellir avec les mains”.

Aujourd’hui, cette forme de magie se fait de plus en plus rare.



Le spectacle “Yokaï” mêle habilement magie traditionnelle, conte et théâtre, le tout sur une ambiance Japonaise qui saura ravir petits et grands !



Avec Astier illusionniste

Le spectacle “Yokaï” mêle habilement magie traditionnelle, conte et théâtre, le tout sur une ambiance Japonaise qui saura ravir petits et grands !

Laissez-vous emporter par le Tezuma, l’art traditionnel magique Japonais.



Apparu à l’époque Edo (année 1600), la magie traditionnelle japonaise met l’accent sur la forme. La magie se doit d’être “belle”. Le mot Tezuma signifie d’ailleurs “embellir avec les mains”.

Aujourd’hui, cette forme de magie se fait de plus en plus rare.



Le spectacle “Yokaï” mêle habilement magie traditionnelle, conte et théâtre, le tout sur une ambiance Japonaise qui saura ravir petits et grands !



Avec Astier illusionniste

Théâtre l’Archange 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-10-28 par