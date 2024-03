« Yōkai et autres mythes du Japon » Les ateliers 38 Cenon, lundi 4 mars 2024.

« Yōkai et autres mythes du Japon » L’exposition « Yōkai et autres mythes du Japon » présentée aux Ateliers 38, repose sur quatre artistes locaux 4 mars – 31 mai Les ateliers 38

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-04T09:00:00+01:00 – 2024-03-04T17:00:00+01:00

Fin : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

L’exposition « Yōkai et autres mythes du Japon » présentée aux Ateliers 38, repose sur quatre artistes locaux : Sapho Urban, illustratrice bédéiste domiciliée à Cenon, Takuma Shindo, graphiste et musicien franco-japonais bordelais, Adrien Demont, dessinateur et plasticien ainsi que Stéphane Casier, illustrateur/graphiste.

Les yōkai, ces fascinantes créatures issues du folklore japonais, captivent l’imagination avec leur diversité et leur mystère. Leur comportement oscillant entre espièglerie et malveillance ajoute une touche de suspense à leurs histoires.

Ce qui est particulièrement intrigant, c’est la variété de formes qu’ils peuvent prendre : des animaux comme le kappa (sorte de tortue) et le tengu (sorte d’être humain avec un grand nez) aux formes plus humaines, voire même des objets inanimés ou des formes indescriptibles.

Nom de l’association: OFFICE CULTUREL ET D’ANIMATION DE CENON

Email de l’association: ocac@culture-cenon.fr

Lieu : Les ateliers 38 – OCAC – 38 rue Pasteur

Inscription/Réservation : Non

Programme : https://www.cenon.fr/system/files/webform/soumettre_un_evenement_a_l_agend/29735/affiche-expo-japon-ok.png

Les ateliers 38 38 rue Pasteur Cenon Cenon 33150 La Marègue Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0782451583 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.culture-cenon.fr/ »}] [{« link »: « mailto:ocac@culture-cenon.fr »}, {« link »: « https://www.cenon.fr/system/files/webform/soumettre_un_evenement_a_l_agend/29735/affiche-expo-japon-ok.png »}]