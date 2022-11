Yokai

2023-03-18 14:30:00 – 2023-03-18 EUR 8 10 Laissez-vous emporter par le Tezuma, l'art traditionnel magique Japonais.



Apparu à l’époque Edo (année 1600), la magie traditionnelle japonaise met l’accent sur la forme. La magie se doit d’être « belle ». Le mot Tezuma signifie d’ailleurs « embellir avec les mains ».

Aujourd’hui, cette forme de magie se fait de plus en plus rare.



Le spectacle « Yokaï » mêle habilement magie traditionnelle, conte et théâtre, le tout sur une ambiance Japonaise qui saura ravir petits et grands !



Avec Astier illusionniste

