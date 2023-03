Yohann Metay – Le Sublime Sabotage (Paris) LES ENFANTS DU PARADIS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Yohann Metay – Le Sublime Sabotage (Paris) LES ENFANTS DU PARADIS, 20 mars 2023, PARIS. Yohann Metay – Le Sublime Sabotage (Paris) LES ENFANTS DU PARADIS. Un spectacle à la date du 2023-03-20 à 19:30 (2023-03-20 au ). Tarif : 15.5 à 15.5 euros. Ticketac (2-1005158) présente ce spectacle. YOHANN METAYLe sublime sabotage Réussir sa vie ou son œuvre ? Rater les deux !- Sabotage : n.m, action de ratage à base de procrastination et de fuite. Conséquence : je m’en veux de ne pas avoir écrit le chef d’oeuvre génial que vous attendiez tant, mais c’est pas ma faute !- Sublime : adj, qui élève vers la beauté. Qui rend poétique le misérable.- Sublime Sabotage : Grand mouvement épique et burlesque qui essaye de faire d’un échec pathétique une aventure comique. Ou l’inverse. Yohann Metay Yohann Metay Votre billet est ici LES ENFANTS DU PARADIS PARIS 34 RUE RICHER Paris Ticketac (2-1005158) présente ce spectacle.

YOHANN METAY

Le sublime sabotage



Réussir sa vie ou son œuvre ? Rater les deux ! – Sabotage : n.m, action de ratage à base de procrastination et de fuite. Conséquence : je m’en veux de ne pas avoir écrit le chef d’oeuvre génial que vous attendiez tant, mais c’est pas ma faute ! – Sublime : adj, qui élève vers la beauté. Qui rend poétique le misérable. – Sublime Sabotage : Grand mouvement épique et burlesque qui essaye de faire d’un échec pathétique une aventure comique. Ou l’inverse. .15.5 EUR15.5. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LES ENFANTS DU PARADIS Adresse 34 RUE RICHER Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville LES ENFANTS DU PARADIS PARIS

LES ENFANTS DU PARADIS PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Yohann Metay – Le Sublime Sabotage (Paris) LES ENFANTS DU PARADIS 2023-03-20 was last modified: by Yohann Metay – Le Sublime Sabotage (Paris) LES ENFANTS DU PARADIS LES ENFANTS DU PARADIS 20 mars 2023 Les enfants du Paradis Paris

PARIS Paris