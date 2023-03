Yohann Lavéant – Laveant Machine LES BAINS DOUCHES – LA SCENE MONTBELIARD Catégories d’Évènement: Doubs

Yohann Lavéant – Laveant Machine LES BAINS DOUCHES – LA SCENE, 16 mars 2023, MONTBELIARD. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:30 (2023-03-16 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros. Le temps d'une machine, Yohann Lavéant retrace sa vie et lave son linge sale en public ! Son spectacle est hilarant et tendre à la fois. Entre famille barrée et des camarades de classe cruels, yohann lavéant brosse une série de portraits déjantés dans un tourbillon d'humour qui va lessiver les spectateurs !

