Yoha & the Dragon Tribe + Ryon, 10 novembre 2022, .

Yoha & the Dragon Tribe + Ryon



2022-11-10 20:30:00 – 2022-11-10

EUR 8 12 Si vous aimez Danakil, Dub Inc, Groundation

YOHA & THE DRAGON TRIBE

Mâcon : reggae

Yoha and the Dragon Tribe est un groupe de reggae que l’on peut classer dans la branche world music. Le message de leur musique est universel et l’importance de la mélodie une priorité … C’est avec son nouvel album Soulcore (2022) que nous accueillons Yoha et son groupe une nouvelle fois à la Cave. De nombreuses surprises attendent le public. Le groupe est plus que jamais déterminé à livrer le meilleur, tout en s’engageant un maximum sur ses convictions pour la planète.

https://www.yohaandthedragontribe.com/

https://fr-fr.facebook.com/yohaofficiel

https://www.instagram.com/yoha_officiel

https://www.youtube.com/channel/UCnDSecVa16_LiRvuICL6W5w



RYON

Pau : reggae français

Portés par le charisme et la voix atypique de Cam, les 5 musiciens de Ryon donnent vie à une musique solaire et puissante, entre sonorités reggae, rock, chanson ou même pop … en 2021, le groupe sillonne les routes de France avec son 3° album Esperanza (oct. 2020) sur lequel on retrouve l’énergie de la section cuivres de Tiken Jah Fakoly, une section de cordes pour un titre envoûtant et des textes plus que jamais d’actualité… et même la voix envoûtante de Naâman sur un titre qui invite le Peuple à reprendre le pouvoir de leur destinée !

https://ryon.fr/

https://www.facebook.com/ryonmusic



https://www.youtube.com/channel/UCPNYqJtd1gZG-guMs4l2Mdg





cath@cavazik.org +33 3 85 21 96 69

dernière mise à jour : 2022-10-04 par