Yog’ing Pléneuf-Val-André, 7 août 2021, Pléneuf-Val-André.

Yog’ing 2021-08-07 09:30:00 – 2021-08-07 11:00:00

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Pléneuf-Val-André

Venez découvrir comment on peut s’échauffer en se renforçant musculairement tout en douceur et avec une respiration consciente avant d’aller marcher et courir doucement et en conscience pendant 20 à 30 minutes maxi. Une relaxation et des postures d’étirements doux seront proposées en fin de séance.

Ce cours sera adaptée à chacun en fonction de ses possibilités physiques. Apporter également une serviette de plage et de l’eau pour s’hydrater. Ambiance conviviale assurée !

Ouvert à tous, payant. Gratuit pour les moins de 18 ans si accompagné d’un parent. Inscription obligatoire.

loic.vauleon@gmail.com +33 7 52 06 86 76

Venez découvrir comment on peut s’échauffer en se renforçant musculairement tout en douceur et avec une respiration consciente avant d’aller marcher et courir doucement et en conscience pendant 20 à 30 minutes maxi. Une relaxation et des postures d’étirements doux seront proposées en fin de séance.

Ce cours sera adaptée à chacun en fonction de ses possibilités physiques. Apporter également une serviette de plage et de l’eau pour s’hydrater. Ambiance conviviale assurée !

Ouvert à tous, payant. Gratuit pour les moins de 18 ans si accompagné d’un parent. Inscription obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-07-31 par