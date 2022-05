Yog’art dans les jardins de l’abbaye de Saint-Riquier Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier, 4 juin 2022, Saint-Riquier.

Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier, le samedi 4 juin à 10:00

Le yoga japonais est une pratique d’éveil et de stimulation du corps comprenant des auto-massages sur les points d’acupuncture, des étirements, des mouvements et de respiration. Cette pratique permet de se maintenir en forme, de résoudre les maux du quotidien, de mieux appréhender son corps et son esprit jour après jour et de se sentir en accord avec soi-même au fil des saisons! Cette pratique est adaptée à tous, petits et grands, souples et moins souples, débutants et personnes âgées puisque l’idée est de s’écouter et de faire avec nos forces et nos faiblesses du moment. L’intervenante Marie Berly vous proposera une séance d’environ 1h au coeur des jardins de l’abbaye de Saint-Riquier.

Entrée libre et gratuite

Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier Place de l’Eglise 80135 SAINT-RIQUIER Saint-Riquier Somme



