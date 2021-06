Carmaux Carmaux Carmaux, Tarn Yoga tonique Carmaux Carmaux Catégories d’évènement: Carmaux

Tarn

Yoga tonique Carmaux, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Carmaux. Yoga tonique 2021-07-06 – 2021-07-06

Carmaux Tarn Carmaux EUR 10 Installer vos mardis de juillet sous le signe du yoga. Les séances du matin, réveillent votre corps grâce aux postures, vous aident à maîtriser votre souffle et renforcent votre souplesse, chassent vos tensions. Pour débutants et avancés yogaryam@gmail.com +33 6 48 77 32 34 https://yogaryam.com/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Carmaux, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Carmaux Adresse Ville Carmaux lieuville 44.05003#2.16075