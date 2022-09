Yoga Tibétain

2022-10-09 10:00:00 – 2022-10-09 11:00:00 Animé par Pascale Doineau., professeur de yoga et animatrice de l’association « Le Chant de la Terre ».

Place limitées pour un meilleur confort pendant la séance.

Séance à 10h, en intérieur ou en extérieur selon la météo.

Tarif : 10۬.

Réservations et informations au 03 84 49 52 50.

