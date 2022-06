YOGA TERRIL Liévin, 13 juillet 2022, Liévin.

YOGA TERRIL

Route d’Avion Liévin

2022-07-13 – 2022-07-13

Route d’Avion Liévin Pas-de-Calais

Liévin Laëtitia de Lens yoga vous propose une véritable séance de yoga pour faire atteindre une plénitude et une zénitude au top durant tout l’été. En plus on fait ça dans un joli coin de nature du terril de Pinchonvalles sous le regard amusé des écureuils.

Eveillez vos sens et initiez-vous au yoga !

info@tourisme-lenslievin.fr +33 3 21 67 66 66 https://www.billetweb.fr/yoga-terrils

