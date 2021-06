Yoga sur la plage Pléneuf-Val-André, 27 juin 2021-27 juin 2021, Pléneuf-Val-André.

Yoga sur la plage 2021-06-27 – 2021-06-27 Rue de la Plage des Vallées Parking plage des Vallées

Pléneuf-Val-André 22370

Un vrai bain d’énergie et de sérénité : rien de tel pour se mettre en forme ! Postures debout, enchaînements toniques, marche dans l’eau, et pour terminer, une méditation assise face à la mer… Ressentir son corps, apprécier le contact avec le sable pour bien s’ancrer dans le sol, se relier à la présence du vent pour s’oxygéner en profondeur, goûter la sensation de l’eau pour la fraîcheur et celle du soleil pour la lumière et la chaleur… Effectuer des postures de Hatha Yoga et des enchaînements dynamiques au rythme du souffle dans un cadre enchanteur, face à l’océan, entourés d’une nature préservée, devient comme une danse joyeuse au cœur de l’été !

Organisée par le Fil du Yoga. Apportez votre serviette de plage, un maillot de vain, un short, des lunettes de soleil ainsi que votre masque et votre gel hydroalcoolique pour le respect des règles sanitaires. Cette séance a lieu uniquement si les conditions météo sont favorables. Rendez-vous en bas sur le parking de la Plage des Vallées, 10 minutes avant le début de la séance. Inscription obligatoire.

fabindia.costa@gmail.com +33 6 09 39 41 80 https://www.le-fil-du-yoga.fr/

