Yoga sur la plage Blonville-sur-Mer Blonville-sur-Mer Catégories d’évènement: 14910

Blonville-sur-Mer

Yoga sur la plage Blonville-sur-Mer, 13 juillet 2022, Blonville-sur-Mer. Yoga sur la plage Poste de secours 2 Plage Blonville-sur-Mer

2022-07-13 – 2022-07-13 Poste de secours 2 Plage

Blonville-sur-Mer 14910 Charline Blas, professeur agréé, initiera les participants au yoga avec vue sur mer. Tous les fonds récoltés seront reversés à l’association Chêne (centre de sauvegarde de la faune sauvage). L’occasion de faire de son moment de détente, une belle action. Charline Blas, professeur agréé, initiera les participants au yoga avec vue sur mer. Tous les fonds récoltés seront reversés à l’association Chêne (centre de sauvegarde de la faune sauvage). L’occasion de faire de son moment de détente, une belle… +33 6 21 46 13 78 Charline Blas, professeur agréé, initiera les participants au yoga avec vue sur mer. Tous les fonds récoltés seront reversés à l’association Chêne (centre de sauvegarde de la faune sauvage). L’occasion de faire de son moment de détente, une belle action. Poste de secours 2 Plage Blonville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-22 par

Détails Catégories d’évènement: 14910, Blonville-sur-Mer Autres Lieu Blonville-sur-Mer Adresse Poste de secours 2 Plage Ville Blonville-sur-Mer lieuville Poste de secours 2 Plage Blonville-sur-Mer Departement 14910

Blonville-sur-Mer Blonville-sur-Mer 14910 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blonville-sur-mer/

Yoga sur la plage Blonville-sur-Mer 2022-07-13 was last modified: by Yoga sur la plage Blonville-sur-Mer Blonville-sur-Mer 13 juillet 2022 14910 Blonville-sur-Mer

Blonville-sur-Mer 14910