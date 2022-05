Yoga sur la plage Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Audierne Finistère Audierne Nous vous proposons des cours de Yoga collectifs sur la plage d’Audierne (Trescadec) dans le Cap Sizun.

En Juillet/Août, les séances se déroulent les mardis à 10h30 et les jeudis à 18h30.

Les séances sont accessibles pour tout type de profil (débutants ou avancés). Elles permettent de travailler la tonicité des muscles profonds, la respiration dans un état de recentrage et méditatif.

cloe@nirodha-yoga.fr +33 6 63 69 61 82 https://nirodha-yoga.fr/

