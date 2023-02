Yoga Summer Camp – Kamala Event CompeyreCompeyre Catégories d’Évènement: Aveyron

Aveyron Compeyre Aveyron Association Kamala Event GCU Pailhas Compeyre Le concept : 1er rassemblement grand public dédié au yoga et aux pratiques douces dans la région, qui s’appuie sur une communauté de professionnels et de passionnés du bien-être.

2 jours comme une parenthèse de bien-être pour s’immerger dans l’univers du yoga, du mieux-vivre et des pratiques douces (cours, conférences, ateliers…).

Le lieu : Les Grands Causses, territoire préservé et authentique, riche et varié, autant au niveau de sa faune, de sa flore que de son patrimoine bâti traditionnel.

Un environnement naturel idéal pour accueillir ce genre de rassemblement dans un décor aux paysages incroyables. Yoga et Bien-être ! 2e édition. kamala.yoga.millau@gmail.com +33 6 80 37 82 99 http://www.kamala-yoga-millau.fr/

