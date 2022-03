Yoga stages pour toutes et tous : Se relâcher, se relaxer, se détendre Saint-Selve, 2 avril 2022, Saint-Selve.

Yoga stages pour toutes et tous : Se relâcher, se relaxer, se détendre L’institut 1 rue du soleil Saint-Selve

2022-04-02 09:30:00 – 2022-04-03 L’institut 1 rue du soleil

Saint-Selve Gironde

Yoga stages pour toutes et tous : Se relâcher, se relaxer, se détendre

Dans un lieu chaleureux et confortable, yoga pour tous, traditionnel et adapté, pour vous récupération et détente par des postures simples et efficaces, pratique du souffle, débutants et plus avancés.

Stage animé par Henri Cavernes, enseignant de yoga diplômé et expérimenté, tarif spécial adhérent, descriptifs et dates précises pour s’inscrire.

Yoga stages pour toutes et tous : Se relâcher, se relaxer, se détendre

Dans un lieu chaleureux et confortable, yoga pour tous, traditionnel et adapté, pour vous récupération et détente par des postures simples et efficaces, pratique du souffle, débutants et plus avancés.

Stage animé par Henri Cavernes, enseignant de yoga diplômé et expérimenté, tarif spécial adhérent, descriptifs et dates précises pour s’inscrire.

+33 808 98 83 55

Yoga stages pour toutes et tous : Se relâcher, se relaxer, se détendre

Dans un lieu chaleureux et confortable, yoga pour tous, traditionnel et adapté, pour vous récupération et détente par des postures simples et efficaces, pratique du souffle, débutants et plus avancés.

Stage animé par Henri Cavernes, enseignant de yoga diplômé et expérimenté, tarif spécial adhérent, descriptifs et dates précises pour s’inscrire.

kike-vega-F2qh3yjz6Jk-unsplash

L’institut 1 rue du soleil Saint-Selve

dernière mise à jour : 2022-03-15 par