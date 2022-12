Yoga spécial hiver – Yoga doux et Yin Yoga Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-12-22 18:30:00 – 2022-12-22 20:15:00

Côtes-d’Armor Le froid est là et l’hiver approche à grand pas. Tout appelle au calme et à la chaleur de notre intériorité.

C’est pourquoi je vous propose un yoga doux spécial hiver d’1h45 pour célébrer l’arrivée de cette saison si chère au repos de nos corps et de notre esprit. Profitez d’un temps calme au son du bol tibétain lors d’une séance de Yoga doux d’hiver apaisante et relaxante. La première partie de l’atelier sera composée de mouvements lents et doux de Yoga, d’automassage et de quelques exercices de Daoyin et de Qi Gong afin de conduire l’énergie par le mouvement. La seconde partie sera composée de Yin Yoga afin d’étirer le corps en profondeur, de l’énergiser et de créer de l’espace dans le corps et dans l’esprit. Places limitées

3 places restantes disponibles

Réservation et infos par mobile.

