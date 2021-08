Lugon-et-l'Île-du-Carnay Lugon-et-l'Île-du-Carnay Gironde, Lugon-et-l'Île-du-Carnay Yoga, Soins & Bain de Gong et danse à la Clochette du château Carney Lugon-et-l’Île-du-Carnay Lugon-et-l'Île-du-Carnay Catégories d’évènement: Gironde

Lugon-et-l'Île-du-Carnay

Yoga, Soins & Bain de Gong et danse à la Clochette du château Carney Lugon-et-l’Île-du-Carnay, 16 octobre 2021, Lugon-et-l'Île-du-Carnay. Yoga, Soins & Bain de Gong et danse à la Clochette du château Carney 2021-10-16 14:00:00 – 2021-10-16 16:00:00

Lugon-et-l’Île-du-Carnay Gironde Lugon-et-l’Île-du-Carnay EUR 16.5 La propriétaire de la Clochette du château Carney vous accueille pour une séance de Relaxation au son du gong suivi d’une séance de danse libre avec Siridev Marjolaine afin de mieux préparer votre corps et votre esprit à l’hiver qui arrive. La propriétaire de la Clochette du château Carney vous accueille pour une séance de Relaxation au son du gong suivi d’une séance de danse libre avec Siridev Marjolaine afin de mieux préparer votre corps et votre esprit à l’hiver qui arrive. +33 6 31 36 36 74 La propriétaire de la Clochette du château Carney vous accueille pour une séance de Relaxation au son du gong suivi d’une séance de danse libre avec Siridev Marjolaine afin de mieux préparer votre corps et votre esprit à l’hiver qui arrive. Clochette_du_Chateau_Yoga Soin Bain_de_Gong dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lugon-et-l'Île-du-Carnay Autres Lieu Lugon-et-l'Île-du-Carnay Adresse Ville Lugon-et-l'Île-du-Carnay lieuville 44.94849#-0.36188