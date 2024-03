YOGA PRINTANIER EN HARMONIE Pégairolles-de-l’Escalette, dimanche 7 avril 2024.

Rejoignez-nous le dimanche 7 avril à Pégairolles pour une expérience apaisante dédiée à la détoxification en douceur. Notre atelier de Hatha Yoga est conçu pour vous offrir un moment de détente et de régénération, permettant à votre corps et à votre esprit de se libérer des tensions accumulées.

Au Programme :

Séances de Hatha Yoga adaptées à tous les niveaux.

Postures douces pour stimuler la circulation sanguine et favoriser l’élimination des toxines.

Techniques de respiration pour purifier l’esprit et retrouver une énergie équilibrée.

Méditation guidée pour une détente profonde et une connexion intérieure.

?? Bienfaits attendus :

Amélioration de la souplesse corporelle.

Renforcement du système immunitaire.

Libération des tensions physiques et mentales.

Promotion d’une détente profonde.

Apportez votre tapis, couverture, coussins et une tenue confortable et l’ouverture d’esprit nécessaire pour vivre pleinement cette expérience bienfaisante.

Reconnectez-vous avec votre bien-être intérieur et offrez-vous une pause régénérante. Nous sommes impatients de partager ce moment de détente avec vous ! 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:30:00

fin : 2024-04-07 13:30:00

Rue de la Mairie

Pégairolles-de-l’Escalette 34700 Hérault Occitanie vjsyogatrad@outlook.fr

