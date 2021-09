Yoga prénatal/Yoga femme Boutique bulle de bien naitre, 29 septembre 2021, Poitiers.

Yoga prénatal/Yoga femme

du mercredi 29 septembre au mercredi 29 décembre à Boutique bulle de bien naitre

Le yoga prénatal peut vous offrir un moment de connexion à vous même, à votre bébé, votre corps, votre souffle. Les séries ou kryas proposés sont issus du kundalini yoga et sont tous adaptés aux spécificités de la femmes enceinte. Au programme: Pranayama(respiration), asanas(postures), relaxation, méditation et mantras. Bien que cette pratique soit particulièrement adaptée à la femme durant la grossesse, elle reste ouverte à chaque femme. ” La femme est, de par sa nature même, une mère. Le fait que chaque femme, même celles qui n’ ont pas d’ enfants, incarne l’Énergie Mère archétypale non seulement libère les femmes, mais c’est la vérité qui rend chaque femme libre d’ouvrir son cœur à elle-même afin qu’ elle puisse découvrir son essence fondamentale.” 20 euros Plus d’informations et inscriptions : 06 98 06 46 12 , [melissagoigoux@gmail.com](mailto:melissagoigoux@gmail.com) En douces-sœurs, soyez les bienvenues

20 euros

Un moment de connexion à vous même, votre corps, votre souffle et votre bébé

Boutique bulle de bien naitre 55 bis route de gencay, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T19:00:00 2021-09-29T20:30:00;2021-10-04T10:00:00 2021-10-04T11:30:00;2021-10-06T19:00:00 2021-10-06T20:30:00;2021-10-11T10:00:00 2021-10-11T11:30:00;2021-10-13T19:00:00 2021-10-13T20:30:00;2021-10-18T10:00:00 2021-10-18T11:30:00;2021-10-20T19:00:00 2021-10-20T20:30:00;2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T11:30:00;2021-10-27T19:00:00 2021-10-27T20:30:00;2021-11-01T10:00:00 2021-11-01T11:30:00;2021-11-03T19:00:00 2021-11-03T20:30:00;2021-11-08T10:00:00 2021-11-08T11:30:00;2021-11-10T19:00:00 2021-11-10T20:30:00;2021-11-15T10:00:00 2021-11-15T11:30:00;2021-11-17T19:00:00 2021-11-17T20:30:00;2021-11-22T10:00:00 2021-11-22T11:30:00;2021-11-24T19:00:00 2021-11-24T20:30:00;2021-11-29T10:00:00 2021-11-29T11:30:00;2021-12-01T19:00:00 2021-12-01T20:30:00;2021-12-08T19:00:00 2021-12-08T20:30:00;2021-12-15T19:00:00 2021-12-15T20:30:00;2021-12-22T19:00:00 2021-12-22T20:30:00;2021-12-29T19:00:00 2021-12-29T20:30:00