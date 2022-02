Yoga prénatal – Hooome Parentis-en-Born Parentis-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Parentis-en-Born Landes Une bulle de douceur ! Un yoga doux pour s’étirer, se détendre, respirer, faire de la place à son bébé dans son corps et dans sa tête!

C’est un moment privilégié entre vous et votre enfant, une bulle intimiste pour vous préparer sereinement à votre future rencontre. Pour vivre sa grossesse en toute harmonie! – Tous les vendredis séance de 12h15 à 13h15

– 5 personnes maximum

– Tapis et accessoires sur place, vous avez juste à venir dans une tenue confortable . (le yoga se pratique pied nu).

