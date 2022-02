Yoga & Prana à la Pointe du Raz Plogoff, 24 juillet 2022, Plogoff.

Yoga & Prana à la Pointe du Raz Plogoff

2022-07-24 – 2022-07-30

Plogoff Finistère Plogoff

La puissance des éléments au Cap Sizun réveille le corps & l’esprit jusqu’à ce lieu intime et illimité que la nature reflète en nous.

L’atmosphère est pure & sauvage au bout de cette terre mouillée, baignée de lumière rincée par les vents.

Les vayus sont les 5 vents, les 5 directions du souffle qui propulsent l’énergie vitale dans le corps et libère le courant intérieur.De postures en respirations, les pensées se diluent et révèlent notre potentiel de pure énergie et de joie.

YOGA

Dimanche : Pratique douce d’introduction de 17h30 à 19h00, prises de marques et « dérouillage » des articulations

Du lundi au vendredi : Pratiques matinales de 8h à 11h (avec 15 minutes de pause), articulées autour des 5 vayus

Samedi: Pratique douce de 8h à 9h30 pour clôturer cette retraite bretonne.

Pratiques en extérieur sur la plage à proximité du gîte selon les possibilités.

Automassage, réveil articulaire, salutations au soleil, postures, pranayama & méditation

Après-midis libres, rando pédestre sur le GR 34, vélo, canoë, voile dans la baie de Douarnenez, surf à la baie des Trépassés, longe côte, balades à cheval, …

HEBERGEMENT & REPAS

Le Gîte Ty Break à la baie des Trépassés est une ancienne école de village, reconvertie en gîte convivial.

Hébergement en chambres partagées de 2 ou 3 personnes.Le gîte dispose de 3 WC et de 4 salles d’eau. Draps et serviettes fournis.

Brunch servi au gîte après la pratique du matin & diner le soir à 19h30.Nourriture mixte végétarienne ou non selon vos demandes, produits de saison & locaux.

+33 6 12 63 34 50 http://www.origynes.yoga/

Plogoff

