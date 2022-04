Yoga pour toutes et tous, semaine d’été dans un éco-lieu à St Magne, pratique et détente Saint-Selve, 25 juillet 2022, Saint-Selve.

Yoga pour toutes et tous, semaine d’été dans un éco-lieu à St Magne, pratique et détente L’Institut 1 rue du soleil Saint-Selve

2022-07-25 09:30:00 – 2022-07-29 L’Institut 1 rue du soleil

Saint-Selve Gironde Saint-Selve

Détente et tonus, récupération pour vous, pratique et enseignement dans un lieu ressourçant à St Magne sur l’éco-lieu de potabilis

Yoga, relaxation et méditation. Pratiques et enseignements (Débutants et plus avancées, accessible à tous)

En pleine nature, dans un éco-lieu, pour tous enfin se détendre, récupérer, s’ancrer, se réaliser, se recentrer, lâcher-prise, une pratique de yoga douce et ferme, concrète, adaptée pour se ressourcer, pour reprendre de l’énergie de la détente et s’accomplir, avec un enseignant diplômé et expérimenté.

+33 6 80 89 83 55

L’Institut 1 rue du soleil Saint-Selve

