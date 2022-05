Yoga pour les petits Médiathèque du Burck Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Yoga pour les petits Médiathèque du Burck, 16 juin 2022, Mérignac. Yoga pour les petits

Médiathèque du Burck, le jeudi 16 juin à 10:00

Jeanne de La Caravane aux pieds nus accompagne les tout-petits dans une pratique du yoga adapté afin de profiter d’un moment de calme et de détente. Sur inscription au 05 57 00 02 20 Public parents-toutpetits Médiathèque – Ludothèque

Sur inscription

Jeanne de La Caravane aux pieds nus accompagne les tout-petits dans une pratique du yoga adapté le jeudi 28 avril à 10h à la médiathèque du Burck.

2022-06-16T10:00:00 2022-06-16T11:30:00

