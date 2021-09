Arles La couleur de l'instant Arles, Bouches-du-Rhône Yoga & peinture La couleur de l’instant Arles Catégories d’évènement: Arles

A l’abri des jugements, des comparaisons et dans le respect du rythme de chacun. La découverte ludique des postures du yoga permet d’affiner une écoute corporelle et de se relier aux autres, tout en s’allégeant de tensions ou d’émotions. L’enthousiasme et la spontanéité de tracer peuvent ainsi s’exprimer librement en peinture. Au fil des séances les enfants développent confiance et autonomie. Atelier de 2H45 en demi journée. Matériel fourni. Ateliers à partir de 5 ans / 8 places

80€ les 4 séances + 10€ adhésion à l’association

Atelier enfant comprenant un temps de yoga ludique suivi d’une pratique d’expression libre en peinture La couleur de l’instant 268 chemin de Fallet Pont-de-Crau 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

