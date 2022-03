Yoga parents-enfants Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Parents et enfants de 6 à 10 ans Sur inscription Atelier animé par l’association Elephant Yoga StudioDécouverte du yoga et de ses bienfaits, en passant un moment privilégié et en renforçant les liens de la famille. Merci d’apporter vos propres tapis. Médiathèque Nord Luce Courville adresse1} Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 http://bm.nantes.fr

