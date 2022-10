YOGA PARENTS-ENFANTS, 26 octobre 2022, .

Alors que certains exercices permettront aux enfants de développer leur concentration, d’autres postures de yoga réalisées en duo, parfois acrobatiques et parfois relaxantes, approfondiront votre confiance mutuelle.

Les bienfaits du yoga parents-enfants

Apprendre à se concentrer, à respirer, à avoir confiance en soi, en l’autre. Il permet de mieux se connaître. Le yoga s’adresse aux enfants qui ont beaucoup d’énergie ou au contraire, aux plus réservés. Le yoga développe la confiance et la complicité parent-enfant. Cette pratique permet aux parents d’accompagner leurs enfants vers la découverte de leur propre épanouissement. Durant la séance, le respect, la douceur et la bienveillance seront recherchés et développés. Venez participer avec vos enfants, neveux, nièces, petits-enfants.

Déroulé du cours

Relaxation, échauffement seul et/ou à deux, postures de yoga, acroyoga, massage yoga thaïlandais. Les enfants et les parents vont effectuer des postures, seuls ou à deux. Ces exercices permettent de développer la confiance en soi et en l’autre. Cette méthode douce aide au développement des plus jeunes.

Réservations par téléphone ou sms. Lieu de la séance communiqué à l’inscription.

