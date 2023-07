Cet évènement est passé Yoga parent/enfant Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Participez à un atelier collectif & familial en pratiquant le yoga avec votre enfant ! Moi & Mes Enfants vous propose un atelier collectif & familial, pour un moment privilégié avec votre enfant ! Le yoga parents / enfants c’est quoi ? La séance est tournée autour de la prise de conscience par les enfants de leur souffle, de leur corps et de l’autre. Le tout est orchestré par une histoire ludique qui stimule leur imagination. L’objectif de la séance ? Amener les enfants à faire différentes postures qui apportent ancrage, confiance en soi mais aussi les stimulent, les amusent et finalement les calment. Une séance de yoga pour enfants est un espace de liberté pour l’enfant qui n’a aucune obligation à suivre le déroulé de la séance à la lettre. L’enfant prend parfois des pauses pour tout simplement observer, ressentir. Un enfant va aussi parfois avoir envie de faire une autre posture que celle proposée et c’est très bien. Veuillez vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement et veillez à nous prévenir en amont pour tout contretemps/ retards/ empêchements.

Si vous souhaitez annuler votre inscription, il faut le faire 48h avant et l’équipe s’engage à vous faire un avoir correspondant à la moitié du prix de l’activité. Passé ce délai, l’association ne fait pas de remboursement ni d’avoir.

En cas d’annulation de l’événement de la part de Moi & Mes Enfants, l’équipe s’engage à vous faire un avoir du prix de l’activité. Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu 84 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact : https://moi-et-mes-enfants-5d69a2653e575.assoconnect.com/collect/description/317811-c-yoga-parent-enfant-atelier-collectif-juin https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/ https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/ https://moi-et-mes-enfants-5d69a2653e575.assoconnect.com/page/2286470-programmation

