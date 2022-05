Yoga organique – Connexion à soi et à la nature MEG, 14 mai 2022, Genève.

Yoga organique – Connexion à soi et à la nature

MEG, le samedi 14 mai à 09:30

De manière générale le yoga, du sanskrit «union», consiste à relier l’esprit, le corps et l’âme, grâce, notamment, à un ensemble d’exercices et de pratiques physiques, spirituelles, mentales et de respiration. Au-delà de ce travail intérieur, le yoga consiste aussi à développer une interaction plus harmonieuse et respectueuse avec la nature et les autres êtres. Pour repenser notre rapport à la nature dans toutes ses manifestations, tout en favorisant le bien-être des participant-e-s, des séquences de postures, ou _âsana_, ont été spécialement imaginées pour le MEG par Michelle Kamerzin (Yoga Lab). Quatre dates sont proposées de mai à août. Chacune de ces séances est unique, aborde un thème original et se déroule dans un espace différent du Musée: exploration de mouvements fluides face à l’œuvre «Mer» d’Ange Leccia, une vague longue de 17 mètres qui nous renvoie à l’interdépendance du vivant et du non vivant, séance spéciale avec les yeux bandés dans le Foyer du MEG, séance tout en végétation dans le Jardin ou séance dans l’exposition temporaire «Injustice environnementale – Alternatives autochtones», qui sera l’occasion d’explorer les cycles de la vie et l’importance du soin. Lors de cette première séance nous allons focaliser notre attention sur l’élément eau. Nous allons explorer diverses postures et transitions, installant une harmonie entre le mouvement et la respiration puis au fur et à mesure que la pratique avance chacun-e est amené-e à créer ses propres mouvements et postures. **Dates suivantes** 11 juin de 9h30 à 10h30 dans le Foyer du MEG 16 juillet de 9h30 à 10h30 dans le Jardin 6 août de 9h30 à 10h30 dans l’exposition temporaire **Aucune connaissance ou pratique préalable du yoga ne sont requises.** **Des vêtements d’intérieur confortables / tenues de yoga sont fortement recommandés.**

CHF 9.- / CHF 6.-

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



