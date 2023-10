Cet évènement est passé Yoga Nidra – Relaxation méditative Espace Beauregard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 28 octobre 2023

de 14h00 à 16h00

.Public adultes. payant Tarif à 22/séance – Réduction accordée Le Yoga Nidra est une relaxation méditative profonde en position allongée – sans postures. Un moment de pause en complète relaxation. Prochains évènements : samedi 14 octobre et samedi 28 octobre Le Yoga Nidra est une pratique de méditation relaxante en position allongée sans postures. Le corps physique, l’espace émotionnel et la fonction mentale se reposent profondément alors que la conscience reste bien éveillée. C’est une pratique méditative ressourçant pour atténuer toutes les manifestations liées au stress du quotidien. Une pratique au puissant pouvoir relaxant du corps et de l’esprit et une invitation au voyage intérieur. Bienvenue à cette autre manière de méditer et de se relaxer ! N’hésitez pas à contacter l’organisatrice de cet atelier et à consulter le site. Christiane Beaugé est relaxologue – sophrologue et enseignante de Méditation Pleine Conscience MBSR. Espace Beauregard rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris Contact : http://www.pleineconscience75.com espacebeauregard75@yahoo.fr http://www.pleineconscience75.com

