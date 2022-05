Yoga nature / parents et enfants

Yoga nature / parents et enfants, 26 juin 2022, . Yoga nature / parents et enfants

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26 11:30:00 Un moment de détente avec votre enfant, encadré par une professionnelle du yoga.

Pour les enfants de 4 à 10 ans

Animé par Pilar Cambra Un moment de détente avec votre enfant, encadré par une professionnelle du yoga.

Pour les enfants de 4 à 10 ans

Animé par Pilar Cambra Un moment de détente avec votre enfant, encadré par une professionnelle du yoga.

Pour les enfants de 4 à 10 ans

Animé par Pilar Cambra Gloriette dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville