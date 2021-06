Vaulx Les Jardins Secrets Haute-Savoie, Vaulx YOGA & MEDITATION Les Jardins Secrets Vaulx Catégories d’évènement: Haute-Savoie

### Yoga et méditation de 9h à 11h. Le privilège d’une parenthèse dans un jardin entièrement privatisé pour vous. Visite des Jardins Secrets autour de la découverte du yoga et de la méditation. Un accompagnement tout en douceur, un chemin de retour à soi pour réveiller nos sens et percevoir autrement la beauté qui nous entoure. Une pratique en toute simplicité accessible à tous, au coeur de 7000m2 de jardins insolites. Un temps partagé autour d’un jus frais, fait maison. _Minimum 6 personnes / Maximum 10 personnes._

Formule adulte : 39€

2021-06-27T09:00:00 2021-06-27T11:00:00;2021-07-04T09:00:00 2021-07-04T11:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T11:00:00

