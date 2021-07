Les Pontets Les Pontets Doubs, Les Pontets Yoga Mandala Les Pontets Les Pontets Catégories d’évènement: Doubs

Les Pontets

Yoga Mandala Les Pontets, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Les Pontets. Yoga Mandala 2021-07-03 – 2021-07-03 Chalet Gillard (Lundi)

Lac St point (Samedi). 7 rue du Turchet

Les Pontets Doubs EUR 15 110 Objectif de l’activité : regarder, observer, concevoir à partir d’éléments naturels une création éphémère sur la base d’une spirale de votre choix. Se centrer sur soi pour s’ouvrir à l’extérieur (partir du centre du cercle) ou partir de l’extérieur (pour rejoindre le centre du cercle) pour se centrer sur soi.

accessible à toute la famille Objectif de l’activité : regarder, observer, concevoir à partir d’éléments naturels une création éphémère sur la base d’une spirale de votre choix. Se centrer sur soi pour s’ouvrir à l’extérieur (partir du centre du cercle) ou partir de l’extérieur (pour rejoindre le centre du cercle) pour se centrer sur soi.

accessible à toute la famille dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Les Pontets Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Pontets Adresse Chalet Gillard (Lundi) Lac St point (Samedi). 7 rue du Turchet Ville Les Pontets