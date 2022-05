Yoga ludique en famille

2022-06-15 10:00:00 – 2022-06-15 Choisissez votre personnage et partez à l’aventure en famille. Prenez conscience de votre corps et favorisez le lien parent-enfant à travers des activités ludiques liées au yoga le temps d’une balade accompagnée en pleine nature. Info balade : 1h30 (A/R) – jusqu’au château de Bramevaque

Lieu de RDV : Maison des Sources

Tarif : 10€ / personne

À partir de 5 ans.

Nombre de place limité tourisme@neste-barousse.fr +33 5 62 99 21 30 dernière mise à jour : 2022-05-10 par

