Yoga-lecture Médiathèque Jules Verne Vandœuvre-lès-Nancy, samedi 22 juin 2024.

Samedi 22 juin, 10h15, 11h15 Médiathèque Jules Verne Sur réservation / Places limitées

Début : 2024-06-22T10:15:00+02:00 – 2024-06-22T10:45:00+02:00

Fin : 2024-06-22T11:15:00+02:00 – 2024-06-22T11:45:00+02:00

Profitez d’un instant en famille autour d’un conte décliné en Yoga.

Happy, un jeune panda roux, plein de vie, s’amuse avec son ami Colibri dans la forêt. Que d’émerveillements les attendant. Rejoignez-les dans cette aventure.

Un voyage en yoga, de façon ludique et créative, à travers des postures et des jeux de respiration, spécialement adaptés aux enfants (et aux parents), permettant à chacun.e de vivre librement sa motricité, sa coordination, sa souplesse et son imagination.

A la fin de ce voyage magique, les bols tibétains chanteront et vibreront pour notre plus grand plaisir.

Animé par Cécile Nuel-Adam

Médiathèque Jules Verne 2 rue de Malines, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Louvain Nations Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 54 85 53 [{« type »: « phone », « value »: « 03 83 54 85 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediathequejulesverne@vandoeuvre.fr »}] Créée en 2000, la médiathèque Jules Verne de Vandœuvre abrite dans ses murs, depuis un peu plus d’un an, un musée numérique. La Micro-Folie située à la médiathèque est un lieu de vie culturelle gratuit.

Ce nouveau musée numérique offre la possibilité au visiteur, adulte ou enfant, de découvrir les chefs-d’œuvre, sans cesse renouvelés, de nos plus grandes institutions culturelles.

Le musée numérique est un dispositif innovant composé d’un écran géant, sur lequel est diffusé un film scénarisant les œuvres des institutions partenaires. À cet écran s’ajoutent des tablettes synchronisées qui offrent des contenus complémentaires sur les œuvres.

Cet outil donne accès à des centaines d’œuvres réunies à ce jour : de l’Antiquité égyptienne à la Fontaine de Marcel Duchamp, de la conquête de l’espace aux pièces majeures de la Cour d’honneur du Palais des Papes…

