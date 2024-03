Yoga le jardin des prés salés Pornic, samedi 1 juin 2024.

Yoga Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin le jardin des prés salés 5 €, prévoir un tapis de gym, une couverture ou un plaid

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T11:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T11:00:00+02:00

Le yoga s’appuie sur la respiration et l’élasticité du corps, afin de se reconnecter à l’instant présent et développer la présence à soi et au monde qui nous entoure. Il est un facteur de bien-être et de bonne santé.

le jardin des prés salés 18 rue des Nondales Pornic 44210 Pornic Loire-Atlantique Pays de la Loire 06.18.68.22.12 Le Jardin des prés salés se situe le long du canal de haute perche, en zone humide, sur 4,5 hectares, arboré de chênes centenaires.

Terrain abandonné depuis des décennies, c’est en 2017 que ma compagne et moi avons commencé à le défricher et à l’aménager. Notre souhait était d’en faire un lieu de rencontre et d’échanges, un jardin paysagé en y préservant son caractère naturel et sa biodiversité, et d’y installer également des équidés (poneys, ânes et chevaux).

Jardin en devenir, avec un théâtre de verdure pour y donner des spectacles de théâtre et des concerts musique acoustique.

Le jardin et notre habitation sont autonomes en électricité (hors réseau), grâce à des panneaux solaires. Nous proposons tout au long de l’année des balades à poney, âne, ou cheval.

L’édition 2024 des « Rendez-vous aux jardins » sera pour nous notre deuxième édition. Nous y proposerons des représentations théâtrales, des moments musicaux, des balades à poneys ou à ânes), des animations diverses avec restauration et buvette sur place. L’entrée du jardin sera en entrée libre, seul l’accès aux spectacles et les balades (poney, âne) seront soumis à une billetterie, à tarif modeste. Un parking sera mis en place, à proximité du jardin et un arrêt de bus se trouve dans le bourg du clion sur mer (Pornic), à 500 m.

©Lionel Coffinet