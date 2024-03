Yoga Kundalini Cours approfondi Loisail, vendredi 15 mars 2024.

Yoga Kundalini Cours approfondi Loisail Orne

Le moulin de Radray accueillera un cours approfondi de Yoga Kundalini, donné par Marianne de Yoga Perché situé à Bellême.

Accessible aux débutants et à ceux qui ne connaissent pas le Kundalini, ce cours de 2h nous permettra de célébrer avec joie le retour du printemps dans nos vies et dans notre corps.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:00:00

fin : 2024-03-15 20:00:00

Moulin de Radray

Loisail 61400 Orne Normandie

L’événement Yoga Kundalini Cours approfondi Loisail a été mis à jour le 2024-03-06 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE