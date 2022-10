Yoga & Kirtan avec Caroline Coelho Aix-en-Provence, 22 octobre 2022, Aix-en-Provence.

Yoga & Kirtan avec Caroline Coelho

2700 chemin de Saint Donat Orya studio Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Orya studio 2700 chemin de Saint Donat

2022-10-22 14:00:00 – 2022-10-22 17:00:00

EUR 15 50 Aider et offrir la possibilité à ses élèves de se rencontrer, profondément, est son principal moteur

Déposer une intention, dans chaque geste, chaque souffle, et trouver le divin en nous et en chaque chose, n’être qu’Un avec le tout, c’est selon ces principes que Caroline vous guide sur le tapis. Passionnée par la musique et le chant depuis petite, elle aime partager dans ses classes des chants de mantras.

C’est la pratique du cœur, une prière envoyé au monde, à travers la puissance de notre voix et de notre vibration, afin de répandre la paix et la pureté de notre âme tout autour de nous + Venez faire monter la vibration lors d’une soirée Kirtan. Vibrez au son de la guitare, perçu et chant le temps d’une soirée…

Au programme : bonne humeur, émotions, sensations, joie et partage …

Caroline nous vient spécialement de Paris



14h-16h : Atelier de Yoga Vinyasa

16h-17h : Kirtan. Ouvert aux musiciens percu, guitare, …

Caroline a commencé son chemin spirituel à travers la méditation, c’est en croisant la route du yoga qu’elle a pu trouver l’union du corps et de l’esprit, qu’elle a à cœur de partager.

contact@oryastudio-yoga.com +33 6 20 18 75 24 https://oryastudio-yoga.com/

