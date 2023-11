Voyage Sonore Yoga Kailasa Villeurbanne, 10 décembre 2023, Villeurbanne.

Voyage Sonore Dimanche 10 décembre, 15h00 Yoga Kailasa 25

Voyage Sonore

Une douce invitation à un instant pour soi,

en groupe, confortablement allongés, les yeux fermés,

aux sons d’instruments du monde et vibratoires joués en direct,

comme les Gongs, Bols Tibétains, Hang, Carillons, Guimbarde,

Kora, Cithare, Percussions, Tampura, Flûtes, … et le chant.

Un voyage musical, méditatif et imaginaire, un moment d’accueil, d’écoute,

de relaxation, de découverte, de lâcher-prise, au contact de son intériorité.

Animé par Nicolas Ibanez

Dimanche 10 décembre de 15h à 17h

Places limitées, réservation indispensable

Tarif : 25€

Informations/réservations :

kaanou@ecomail.fr

www.kaanou.fr www.yogakailasa.org

Yoga Kailasa 7 rue Alexandre Boutin 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:kaanou@ecomail.fr »}, {« link »: « http://www.kaanou.fr »}, {« link »: « http://www.yogakailasa.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T15:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

2023-12-10T15:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

Ibanez Nicolas