Yoga Intensif 10h

Yoga Intensif 10h, 4 juin 2022, . Yoga Intensif 10h

2022-06-04 09:30:00 – 2022-06-05 12:30:00 10h pour élever sa pratique. S’offrir une meilleure appréhension des postures, comprendre les bons ajustements, connaître les effets thérapeutiques des postures, découvrir la philosophie du yoga et le style de vie yogic. Samedi 4 juin

9h30 – 12h30 Pratique Focus Equilibres sur les bras

Pranayama – Asana – Méditation – Relaxation 14h – 16h

Asana Clinic : alignement – anatomie – bienfaits des postures

Philo – Yogic Lifestyle Dimanche 5 juin

9h30 – 12h30 Pratique Focus Inversions

Pranayama – Asana – Méditation – Relaxation 14h – 16h

Asana Clinic : alignement – anatomie – bienfaits des postures

Philo – Yogic Lifestyle INFOS PRATIQUES

Places limitées – Sur Réservation Uniquement

Tarif jusqu’au 3 mai : 150 euros

Après le 3 mai : 180 euros 10h pour élever sa pratique. S’offrir une meilleure appréhension des postures, comprendre les bons ajustements, connaître les effets thérapeutiques des postures, découvrir la philosophie du yoga et le style de vie yogic. Samedi 4 juin

9h30 – 12h30… 10h pour élever sa pratique. S’offrir une meilleure appréhension des postures, comprendre les bons ajustements, connaître les effets thérapeutiques des postures, découvrir la philosophie du yoga et le style de vie yogic. Samedi 4 juin

9h30 – 12h30 Pratique Focus Equilibres sur les bras

Pranayama – Asana – Méditation – Relaxation 14h – 16h

Asana Clinic : alignement – anatomie – bienfaits des postures

Philo – Yogic Lifestyle Dimanche 5 juin

9h30 – 12h30 Pratique Focus Inversions

Pranayama – Asana – Méditation – Relaxation 14h – 16h

Asana Clinic : alignement – anatomie – bienfaits des postures

Philo – Yogic Lifestyle INFOS PRATIQUES

Places limitées – Sur Réservation Uniquement

Tarif jusqu’au 3 mai : 150 euros

Après le 3 mai : 180 euros dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville