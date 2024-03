Yoga-géant à la Cité ! Cité de l’architecture et du patrimoine Paris, samedi 18 mai 2024.

Yoga-géant à la Cité ! Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h30 Cité de l’architecture et du patrimoine Activité gratuite sur réservation.

À la tombée de la nuit, vivez une séance de yoga unique à la Cité de l’architecture et du patrimoine. Au cœur des collections du musée, Aurélie Delarue vous propose une heure suspendue, hors du temps, pour vous connecter à vous-même et à votre environnement.

Que vous soyez yogi confirmé, débutant ou tout simplement curieux de l’expérience, vous êtes bienvenus !

Tapis de yoga et brique de support non fournis.

Prévoir une tenue confortable et de quoi vous couvrir pour les moments de relaxation. Il vous sera demandé de vous déchausser pendant la séance.

Les gourdes et bouteilles d’eau ne sont pas autorisées dans le musée, la séance sera adaptée en fonction.

Cité de l'architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris Paris 75016 Paris Île-de-France 01 58 51 52 00 La Cité de l'architecture & du patrimoine, installée dans l'aile « Paris » du palais de Chaillot est, avec ses 22 000 m², le plus grand centre d'architecture au monde. Ce lieu unique est entièrement dédié à la découverte et à la connaissance de l'architecture et de la ville sous toutes leurs formes, au présent comme au passé. Centre de ressources et de diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère, elle contribue à la valorisation du patrimoine bâti et des territoires urbains.

© Cité de l’architecture et du patrimoine M6, M9 Trocadéro / Palais de Chaillot – Aile Paris

© Jim Prunier