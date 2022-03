Yoga Flow – Atelier du mouvement Studio CIRA Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Privilégier la personne, ses besoins, respecter ses limites et ses capacités. Proposer un ensemble de mouvements qui fait du bien au corps et à l’esprit. Respirations, asanas pour sentir son anatomie en expérimentant l’instant de la présence. Yoko revisite le cours de yoga grâce à ses différentes expériences dans la pratique (Hatha Yoga, Iyengar, yoga Van Lysebeth, yoga sans dégâts du dr. De Gasquet et bien-sûr le yoga holistique de Christophe Millet). Vous l’aurez compris, Yoko est un électron libre dans le domaine. Elle ne se focalise pas seulement sur une technique mais utilise son expérience pour atteindre ses objectifs avec ses élèves. (L’adhésion n’est pas obligatoire pour cet atelier).

Tarif 1 séance : 25 € Tarif 2 séances : 40 € Tarif 4 séances : 70 €

À travers son enseignement, Yoko vous offrira un yoga traditionnel allié à la fluidité du mouvement. Studio CIRA 28 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg Strasbourg Meinau Bas-Rhin

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T12:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T16:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T12:00:00

