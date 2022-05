Yoga face à l’océan

2022-07-13 10:30:00 – 2022-07-13 11:30:00 EUR 12 Faites une pause et prenez soin de vous !

Anglet Tourisme vous propose une activité Yoga face à l’océan, sur les terrasses en bois de la Petite Chambre d’Amour. Faites une pause et prenez soin de vous !

