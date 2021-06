Montbéliard Montbéliard Doubs, Montbéliard Yoga « Eveil des sens » – Dualités Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Yoga « Eveil des sens » – Dualités Montbéliard, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Montbéliard. Yoga « Eveil des sens » – Dualités 2021-07-11 10:30:00 – 2021-07-11 12:30:00 Rue des Tours Musée du Château des Ducs de Wurtemberg

Montbéliard Doubs EUR 3 3 Les collections beaux arts revisitées Dans le cadre de cette exposition, participez à des séances de yoga dans un lieu historique et atypique et vivez l’art autrement. C’est entre méditation, relaxation, pranayama (exercices de respiration) et asanas (postures), que nous explorons cette pratique millénaire. Venez profiter d’une expérience hors du temps et multi-sensorielle, qui vous amène à vous recentrer, vous ouvrir à de nouvelles perceptions et à poser un autre regard sur les œuvres. Par Pascale Briquez, enseignante de Hatha Yoga et Barbara Gouget, responsable des collections beaux-arts. > 3€ pour les adultes

> Places limitées

> Prévoir une tenue confortable

