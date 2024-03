Yoga et Sortie algues Trégastel, lundi 22 juillet 2024.

Yoga et Sortie algues Trégastel Côtes-d’Armor

Yoga et méditation en face de la mer avec Lucile (Yoga Luz et yogaseamersion)

Sortie algues avec Laëtitia (écologiejoyeuse), pour apprendre reconnaître les algues, quand et comment les cueillir, les goûter. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-22 10:30:00

fin : 2024-07-22 14:15:00

Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Yoga et Sortie algues Trégastel a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose