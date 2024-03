Yoga et sophrotasting Château Léognan Léognan, samedi 6 avril 2024.

Yoga et sophrotasting Rejoignez-nous pour une expérience sensorielle, entre cours de yoga vinyasa et atelier de sophrotasting. Samedi 6 avril, 15h30 Château Léognan Sur réservation, 55€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T15:30:00+02:00 – 2024-04-06T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T15:30:00+02:00 – 2024-04-06T18:30:00+02:00

Rejoignez-nous pour une expérience sensorielle au Château Léognan, entre luxe et sérénité.

Commencez par une séance revitalisante de yoga Vinyasa, pour lier corps et esprit et éveiller chacun de vos sens.

Plongez ensuite dans un atelier de sophrotasting animé par l‘experte Elodie Birabeau, pour un voyage gustatif exquis aux arômes subtils.

Château Léognan 88 Chemin du Barp, 33850 Léognan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://buy.stripe.com/cN25mj3wi8ktdKo14a »}]

yoga sophrologie