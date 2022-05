Yoga et pique-nique

Yoga et pique-nique, 11 juillet 2022, . Yoga et pique-nique

2022-07-11 11:00:00 11:00:00 – 2022-08-29 13:00:00 13:00:00 Au programme : 1 heure de Hata Yoga avec Florine suivi d’un pique-nique proposé par le restaurant Le Hautacam.

Pensez à amener un tapis et un plaid pour la relaxation.

Pensez à réserver ! Tous les lundis des vacances scolaires, profitez d’un moment de bien-être en pleine nature avec une vue époustouflante. Au programme : 1 heure de Hata Yoga avec Florine suivi d’un pique-nique proposé par le restaurant Le Hautacam.

Pensez à amener un tapis et un plaid pour la relaxation.

Pensez à réserver ! dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville