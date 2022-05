Yoga et méditation Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Yoga et méditation Eymet, 4 juin 2022, Eymet. Yoga et méditation Eymet

2022-06-04 – 2022-06-04

Eymet Dordogne EUR 5 En soutien aux ukrainiens, vous est proposé du yoga sur chaise et debout avec Guylaine à 10h et de la méditation avec Aurélie à 11h.

A 12h, pique-nique partagé pour créer du lien. Chacun amène son repas. En soutien aux ukrainiens, vous est proposé du yoga sur chaise et debout avec Guylaine à 10h et de la méditation avec Aurélie à 11h.

A 12h, pique-nique partagé pour créer du lien. Chacun amène son repas. En soutien aux ukrainiens, vous est proposé du yoga sur chaise et debout avec Guylaine à 10h et de la méditation avec Aurélie à 11h.

A 12h, pique-nique partagé pour créer du lien. Chacun amène son repas. pixabay

Eymet

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Ville Eymet lieuville Eymet Departement Dordogne

Eymet Eymet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymet/

Yoga et méditation Eymet 2022-06-04 was last modified: by Yoga et méditation Eymet Eymet 4 juin 2022 Dordogne Eymet

Eymet Dordogne