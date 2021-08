Tursac Tursac Dordogne, Tursac Yoga et méditation au bord de la Vézère – La Madeleine Tursac Tursac Catégories d’évènement: Dordogne

Tursac

Yoga et méditation au bord de la Vézère – La Madeleine Tursac, 4 août 2021, Tursac. Yoga et méditation au bord de la Vézère – La Madeleine 2021-08-04 18:30:00 – 2021-08-04 20:00:00

Tursac Dordogne Tursac
Tous les mercredis, cet été, l'association Gayatri Yoga vous propose des ateliers yoga et méditation dans le cadre du village de la Madeleine. Informations au 05 53 42 67 58

Catégories d'évènement: Dordogne, Tursac